Mattia Liberali ha scelto il Como. Il trequartista classe 2007 scuola Milan, impegnato in queste settimane con l'Italia nell'Europeo Under 19, lascerà così il Catanzaro per 6 milioni di euro, di cui la metà finiranno proprio nelle casse rossonere. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Il Diavolo, però, negli ultimi giorni ha fatto davvero di tutto per convincere Liberali a tornare a Milanello. Si è mosso in prima persona addirittura il proprietario del fondo RedBird, Gerry Cardinale, oltre al neo-allenatore Ruben Amorim, ma il tentativo è stato vano.

Più soldi ma resta il rifiuto

Il Milan offriva a Liberali più soldi e al suo agente, Alessandro Lucci, una commissione più alta. Ma a far pendere la bilancia in favore del Como sono stati due fattori. Il primo: Cesc Fabregas, che ha tempestato di telefonate il ragazzo da settimane, corteggiandolo e prospettandogli un percorso di crescita su misura per lui. Il secondo: la progettualità del Como, società ambiziosa e in espansione. In riva al lago Liberali potrà crescere in un ambiente che rispetto al Milan e a San Siro è sottoposto a meno pressioni.