Mario Gila è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli . Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp, è stata trovata l'intesa totale sul contratto tra il difensore spagnolo e la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis.

Gila ha dato il suo sì al Napoli dopo l’apertura dei giorni e settimane scorse, l'accordo sull'ingaggio è totale. Le due società ora sono in contatto, da capire se Claudio Lotito darà l’ok alla cessione che fino ai giorni scorsi non voleva approvare. Seguiranno aggiornamenti sul futuro di Gila, accostato anche all'Inter in questi mesi.