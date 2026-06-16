Secondo La Gazzetta dello Sport, Manu Kone avrebbe trovato l'accordo con l'Arsenal. Ora i Gunners devono convincere la Roma

Matteo Pifferi Redattore 16 giugno - 19:34

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Manu Koné è stato un obiettivo dell'Inter nella scorsa estate. I nerazzurri, dopo aver inseguito a lungo ma invano Lookman, avevano provato a cambiare il focus ed erano pronti ad investire 40 mln per il centrocampista della Roma. Roma che inizialmente aveva aperto alla trattativa, salvo poi cambiare idea, anche dopo la reazione della piazza, non così favorevole alla cessione.

Un anno dopo, Manu Koné potrebbe lasciare comunque Roma, anche perché i giallorossi devono effettuare una cessione importante entro il 30 giugno, data della chiusura definitiva del Settlement Agreement con l'UEFA: "L’esordio al Mondiale, ma anche le sirene della Premier League che suonano forte. E fanno vacillare la Roma. Sono ore bollenti per Manu Konè. Il francese è atteso stasera dalla prima sfida del girone I contro il Senegal, ma le voci su una sua possibile cessione - già in circolo prima della fine della rassegna americana - riecheggiano anche nel ritiro transalpino. L’Arsenal, infatti, ha messo la freccia e avrebbe già trovato un accordo con l’entourage per portare il centrocampista a Londra. Nella squadra campione d’Inghilterra, nonché finalista di Champions. Una meta che Koné preferirebbe rispetto all’Atletico Madrid, altro club che si è fatto avanti nelle scorse settimane", scrive La Gazzetta dello Sport che però non esclude che la Roma possa decidere di cedere Soulé e di tenere Kone.

Ma quanto costa Kone? Un anno fa la richiesta era di 40 mln, ora è aumentata: "Il prezzo richiesto (anche all’Inter) non cambia: 50 milioni. L'ammortamento residuo a bilancio di Manu per la Roma è di circa 12 milioni, il che vorrebbe dire portare a casa una plusvalenza da 38. Una mossa che chiuderebbe ogni discorso con l’Uefa. Ma Gasp che ne pensa? Il tecnico vorrebbe tenere Koné, ma è consapevole che una partenza è necessaria per arrivare a Greenwood e innescare poi l’effetto domino in entrata nel mese di luglio. In caso di cessione del francese, poi, bisognerà tornare anche sul mercato dei centrocampisti. Piace l’altro Koné, Ismael, che sta al Sassuolo, soprattutto alla luce della necessità del club neroverde di fare cassa. Tra i possibili nomi in entrata anche Danilo del Botafogo", la chiosa della Rosea.