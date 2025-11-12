È tempo di sosta per le Nazionali e gli addetti ai lavori si dedicano all'approfondimento di questo primo segmento di campionato, che sta senz'altro regalando sorprese. A condividere l'aria della vetta della classifica ci sono Inter e Roma. Due squadre che si sono guadagnate il primato con numeri molto diversi, sia nell'attacco che nella difesa. Come dicono i saggi, è ancora presto per dire se sarà una storia definitiva.