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Pedullà: “Ecco cosa mi aspetto dalla Juve di Carnevali sul mercato. E per Frattesi…”

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Il punto di vista di Alfredo Pedullà sul mercato della Juventus: i bianconeri sono interessati a Davide Frattesi
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così del mercato della Juventus con Carnevali che è stato ufficializzato come nuovo AD nelle scorse ore:

Pedullà: “Ecco cosa mi aspetto dalla Juve di Carnevali sul mercato. E per Frattesi…”- immagine 2

"Cosa mi aspetto da Carnevali e dalla Juve di Carnevali? Mi aspetto una selezione sulle cose da fare e una decisione su cosa non fare, non pagare commissioni alte, non prendere cartellini al buio, non fare operazioni alla Openda, fare come il Sassuolo che ha pescato giocatori bravi al Marsiglia, uno zoccolo duro italiano più sostenuto, meno vizi.

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Per questo si parlerà più di italiani e non di gente che viene per svernare, mi aspetto una Juventus che abbia un programma che all'inizio potrebbe non consentire di vincere subito. Mi aspetto un esborso più contenuto rispetto al recente passato ma con idee diverse che possano portare al risultato. Se Spalletti e Carnevali entreranno nell'ordine delle idee di andare su Frattesi perché lo ritengono un centrocampista funzionale, credo sia giusto dare loro credito. Mi aspetto colpi da Juve ma non lo sperpero di milioni come fatto in questi anni"

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