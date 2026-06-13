Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha annunciato l'ingaggio di Alberto Aquilani come nuovo allenatore

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha annunciato l'ingaggio di Alberto Aquilani come nuovo allenatore in sostituzione di Fabio Grosso, che dalla prossima stagione sarà alla Fiorentina. Ecco la nota del club neroverde:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il Sig. Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Prima Squadra".

"Nato a Roma nel 1984, dopo una lunga carriera trascorsa con le maglie, tra le altre, di Roma, Liverpool, Juventus e Milan, nel gennaio del 2017 Aquilani approda in neroverde: 16 presenze e 1237 minuti con la maglia del Sassuolo, dove ha lasciato un ottimo ricordo anche dal punto di vista umano a tutto l’ambiente".