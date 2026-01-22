Napoli-Hellas Verona, accordo per il trasferimento di Giovane: tutti i dettagli

Il Verona ha definito la cessione del brasiliano Giovane al Napoli, per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro

Il Verona ha definito la cessione del brasiliano Giovane al Napoli, per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. L'accordo tra i due club è stato già raggiunto e formalizzato, mentre resta da attendere soltanto l'annuncio ufficiale della società partenopea.