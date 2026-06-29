Gonçalo Ramos sarà il centravanti del 3-4-2-1 di Ruben Amorim. 74 milioni di euro di base fissa, con bonus che possono spingere l’operazione fino a quota 80: sono questi i numeri del bomber portoghese che nella prossima stagione vestirà la maglia del Milan. Le cifre raccontano un investimento importante, che come tale è stato analizzato e anche criticato da parte degli addetti ai lavori. Ecco la posizione espressa da Ciccio Graziani a Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.