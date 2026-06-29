L'esperto difensore classe '88, scaduto il suo contratto con l'Inter, vorrebbe rimanere a giocare in Italia

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 11:02)

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Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe essere ancora in Serie A. L'esperto difensore classe '88, il cui contratto con l'Inter scadrà ufficialmente domani, non rinnoverà con i nerazzurri, ma intende continuare a giocare. Meglio ancora se in Italia. A tal proposito, Tuttosport rivela una possibilità: "Spunta un campione d'Europa per la difesa del Toro. Ai dirigenti granata nelle ultime ore è stata, infatti, sottoposta la possibilità di ingaggiare un elemento di grande affidabilità ed esperienza per puntellare la retroguardia: si tratta di Francesco Acerbi, che dopo cinque anni si separerà dall'Inter. Un addio di comune accordo che porterà dunque al mancato prolungamento del contratto in scadenza domani. Il centrale classe 1988, a dispetto di una carta d'identità un po' ingiallita, rimane ancora prestante e determinante come testimoniano le ultime stagioni da titolare e assoluto protagonista in nerazzurro.

[...] Acerbi non appare affatto intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo e punta a giocare ancora un paio d'anni. Così da raggiungere la soglia delle quaranta primavere in campo. Missione possibile. Vedremo se sarà il Toro a concedergli questa occasione".

"Intanto dall'Arabia sono già arrivate diverse telefonate dal mentore Simone Inzaghi, che vorrebbe allenarlo ancora dopo le stagioni ruggenti vissute assieme tra Lazio e Inter. L'Al-Hilal potrebbe garantire al difensore mancino un ricco biennale, ma nella vita non ci sono solo i soldi. Ecco perché Acerbi e la sua famiglia sembrano maggiormente propensi dinanzi alla possibilità di proseguire la carriera in Italia, al netto del pressing di Inzaghi per riaverlo alle proprie dipendenze".

"Acerbi accetterebbe un contratto annuale con opzione per la stagione successiva e - secondo quanto filtra da ambienti vicini al difensore originario di Dresano - sarebbe stuzzicato dalla possibilità di indossare una delle maglie più nobili del calcio italiano. [...] Al momento il Torino ha memorizzato questa possibilità di mercato e nei prossimi giorni Cairo e Petrachi si confronteranno col tecnico Ignazio Abate per capire se possa essere il caso di affondare".