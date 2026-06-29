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Giudice: “Como, Paz acquisto non realistico: ecco la bugia sul FPF. Difficilmente riuscirà…”
Nei giorni scorsi, il Como ha chiuso con il Real Madrid l'acquisto di Nico Paz per 60 milioni di euro. Una mossa audace, visti i ricavi della società. Ne ha parlato anche Alessandro Giudice sulle pagine del Corriere dello Sport:
"Può il Como comprare Paz? Un acquisto da 60 milioni non è realistico per una società che ha ricavi per 55. Il fatto che i controlli del Fair Play Finanziario scatteranno solo dalla prossima stagione non può giustificarlo. Si dice: farà il settlement agreement, dimenticando che esso presuppone già una violazione, perciò è come dire che si può passare col rosso, tanto al massimo arriverà una multa. E comunque il SA non consente al club di operare come prima: impone un graduale riequilibrio dei conti".
"Molto difficilmente il Como raggiungerà I ricavi operativi necessari a sostenere una rosa costosa. Potrà puntare sul player trading, come da anni fa l’Atalanta, ma ciò equivale a scommettere che il valore dei giocatori salga nel tempo, contro un meccanismo inerziale che trascina ogni cartellino verso zero. Ci vuole molta abilità e non è mai sano assumere impegni gravosi scommettendo sulle proprie capacità future. Anche i ricavi della Champions non sono stabili: dalla partecipazione alla prossima edizione il Como incasserà una dote pari all’intero monte ricavi dell’ultimo bilancio, ma l’anno seguente dovrà nuovamente arrivare quarto, altrimenti quei proventi spariranno".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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