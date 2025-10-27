Sergej Milinkovic-Savic spegne le voci su un suo possibile ritorno in Europa. Il centrocampista serbo, un lungo trascorso in Italia con la maglia della Lazio, ha rinnovato il suo contratto con l'Al-Hilal (club saudita allenato da Simone Inzaghi) fino al 2028.
UFFICIALE – Niente ritorno in Europa per Milinkovic-Savic: rinnovo fino al 2028 con l’Al-Hilal
Il centrocampista serbo, un lungo passato in Italia con la maglia della Lazio, continuerà a giocare in Arabia Saudita
