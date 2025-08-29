Sky – Napoli, Hojlund ai dettagli: riunione fiume con Conte. Le condizioni

Gianluca Di Marzio ha raccontato dell'approdo dell'attaccante sul quale il club azzurro ha accelerato dopo l'infortunio di Lukaku

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 23:27)

Rasmus Hojlundsi avvicina a grandi passi al Napoli e sono ore decisive per il suo passaggio al club partenopeo. 6 mln per il prestito e 44 mln di obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League è la formula del passaggio del giocatore dal Manchester United alla squadra italiana, come riportato a Skysport da Gianluca Di Marzio.

Riunione fiume oggi tra i dirigenti dei due club e agenti del calciatore e si va verso il via libera per l'accordo. Mancano solo i dettagli e il trasferimento dell'ex giocatore dell'Atalanta al club partenopeo sarà completato.

Agli incontri di oggi ha preso parte anche l'allenatore azzurro, Antonio Conte. Dell'attaccante si era parlato anche in chiave Inter, Juve e Milan, ma alla fine - complice l'infortunio di Lukaku - la società del presidente De Laurentiis ha accelerato per riportarlo in Serie A ed è vicinissima al suo acquisto.

