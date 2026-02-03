Libero – Icardi-Juve, se ne riparla a fine anno. Difficile e si sapeva perché…

Il club bianconero ha cercato l'ex giocatore dell'Inter ma non è riuscita a riportarlo in Italia

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 13:46)

Anche il quotidiano Libero parla questa mattina di un mercatino. Perché non ci sono stati i botti che ci si aspettava e forse servivano al campionato italiano. Il giornale torna sul mercato della Juventus e sull'affare sfumato con il Galatasaray per riportare in Italia l'ex Inter Mauro Icardi.

"Sarebbe dovuto essere il calciomercato dei grandi colpi in attacco per Milan e Juventus, e invece la sessione di trattative si conclude con un rumoroso nulla di fatto. Restano con il cerino in mano Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, che speravano di aumentare il loro arsenale offensivo per la seconda parte di stagione", si legge nell'articolo del giornale nazionale.

"Partendo dalla Vecchia Signora, sfuma la clamorosa pista che portava al ritorno in Italia di Mauro Icardi, oggi al Galatasaray, ma con un passato da capitano dell'Inter. II centravanti argentino resterà in Turchia fino alla fine della stagione, poi se ne riparlerà, considerando il contratto in scadenza al 30 giugno. Che l'operazione non fosse semplice, comunque, era noto a tutti, tra il poco tempo a disposizione per chiudere l'affare e il ricchissimo ingaggio percepito dall'ex Inter al Gala, da circa 10 milioni di euro netti a stagione. Per la dirigenza bianconera, tra l'altro, Icardi rappresentava solamente un'alternativa al principale obiettivo: Randal Kolo Muani", conclude sull'operazione che non è andata in porto.

(Fonte: Libero)