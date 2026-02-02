La notizia era nell'aria ma è arrivata anche l'ufficialità: Ademola Lookman è diventato un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid

Matteo Pifferi Redattore 2 febbraio - 18:53

La notizia era nell'aria ma è arrivata anche l'ufficialità: Ademola Lookman è diventato un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo ha diramato un comunicato ufficiale per annunciarlo:

"L'Atlético Madrid e l'Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ademola Lookman, che ha firmato con il nostro club fino al 30 giugno 2030. Giocatore destro di 28 anni, versatile e dinamico, può giocare come seconda punta o come ala su entrambe le fasce, tagliando dentro in campo o sul suo lato naturale, dove sfrutta la sua velocità e abilità nel dribbling.

Nato il 20 ottobre 1997 a Wandsworth, Londra, Regno Unito, e naturalizzato nigeriano, ha militato nelle giovanili del Waterloo FC e del Charlton Athletic, debuttando in prima squadra con quest'ultimo il 3 novembre 2015. Successivamente ha maturato ulteriore esperienza professionale giocando per Everton, RB Lipsia, Fulham e Leicester City, prima di unirsi all'Atalanta nell'estate del 2022.

All'Atalanta, ha consolidato il suo status di uno degli attaccanti più forti al mondo ed è stato un giocatore chiave nella prima vittoria continentale del club: la UEFA Europa League 2013/24. In finale, l'Atalanta ha sconfitto il Bayer Leverkusen per 3-0, con Lookman autore di tutti e tre i gol e infliggendo alla squadra tedesca l'unica sconfitta stagionale. Da giocatore nerazzurro, ha collezionato un totale di 137 presenze, segnando 55 gol e fornendo 27 assist.

Nazionale giovanile inglese, ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 con i Three Lions nel 2017. Ha esordito con la nazionale nigeriana il 25 marzo 2022 e da allora ha collezionato 41 presenze e 11 gol. Il nostro nuovo giocatore ha superato le visita mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di recarsi presso gli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano. Lì è stato accolto dal nostro CEO, Miguel Ángel Gil, con il quale ha firmato il suo contratto con il club.