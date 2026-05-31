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La Stampa – Juve, ritorna il nome di Icardi: “Una chiamata verrà fatta”

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Il quotidiano torinese inserisce tra le opzioni per l'attacco bianconero della prossima stagione l'ex attaccante nerazzurro già accostato in passato al club
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Torna di moda il nome di Mauro Icardi per l'attacco della Juventus. Da tempo ormai l'ex attaccante dell'Inter viene accostato ad un ritorno in Italia e in particolare ad un suo approdo al club bianconero. Anche lo scorso gennaio si era parlato del giocatore del Galatasaray in arrivo a Torino e Spalletti, che lo aveva allenato a Milano (e con lui l'argentino aveva pure perso la fascia da capitano) ne aveva parlato benissimo. Era successo in occasione della partita di CL tra la formazione bianconera e la squadra turca.

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Getty Images

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«Se si parla di Victor (Osimhen, altro attaccante del club turco che Spalletti ha allenato al Napoli.ndr), mi piace fare lo stesso con Icardi. Entrambi, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Osimhen spacca la porta, ma quell'altro in area di rigore per finalizzazione è stato tra i più forti che abbia mai allenato...». 

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La Stampa, che oggi parla del mercato bianconero e pone l'accento sull'attacco, torna a parlare proprio dell'ex Inter. "Da tenere in considerazione è anche l'opzione

Mauro Icardi: sta trattando il rinnovo al Galatasaray, ma non disdegnerebbe il ritorno in Italia. Spalletti aveva già dato via libera a gennaio (il presidente del Gala però bloccò tutto). Considerando che ne servono almeno due nuovi, nel reparto offensivo bianconero, una chiamata verrà di nuovo fatta", si legge sul quotidiano torinese.

(Fonte: La Stampa)

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