La Stampa – Juve, ritorna il nome di Icardi: “Una chiamata verrà fatta”

Torna di moda il nome di Mauro Icardi per l'attacco della Juventus. Da tempo ormai l'ex attaccante dell'Inter viene accostato ad un ritorno in Italia e in particolare ad un suo approdo al club bianconero. Anche lo scorso gennaio si era parlato del giocatore del Galatasaray in arrivo a Torino e Spalletti, che lo aveva allenato a Milano (e con lui l'argentino aveva pure perso la fascia da capitano) ne aveva parlato benissimo. Era successo in occasione della partita di CL tra la formazione bianconera e la squadra turca.