Tramite una nota ufficiale apparsa sul sito del club, il Liverpool ha confermato che Ibrahima Konate lascerà i Reds a parametro zero

Tramite una nota ufficiale apparsa sul sito del club, il Liverpool ha confermato che Ibrahima Konate lascerà i Reds a parametro zero il prossimo 30 giugno.

Firmato dall'RB Leipzig nell'estate del 2021, Konate ha collezionato un totale di 183 presenze e segnato sette gol. Il nazionale francese partirà con una medaglia da vincitore della Premier League per il suo ruolo nel trionfo del Liverpool nel 2024-25, oltre ai successi in FA Cup, Carabao Cup (due volte) e FA Community Shield.