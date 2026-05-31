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UFFICIALE – Konate lascerà il Liverpool a parametro zero: ecco il comunicato
Tramite una nota ufficiale apparsa sul sito del club, il Liverpool ha confermato che Ibrahima Konate lascerà i Reds a parametro zero il prossimo 30 giugno.
"Il Liverpool FC può confermare che Ibrahima Konate lascerà il club alla scadenza del suo contratto quest'estate. Il difensore centrale lascerà Anfield alla fine di giugno, concludendo il suo periodo quinquennale con i Reds.
Firmato dall'RB Leipzig nell'estate del 2021, Konate ha collezionato un totale di 183 presenze e segnato sette gol. Il nazionale francese partirà con una medaglia da vincitore della Premier League per il suo ruolo nel trionfo del Liverpool nel 2024-25, oltre ai successi in FA Cup, Carabao Cup (due volte) e FA Community Shield.
Konate partirà con la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per il contributo che ha dato e tutto il club gli augura il meglio per il futuro", si legge sul sito del Liverpool.
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