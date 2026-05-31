L'attaccante belga è reduce da una stagione deludente e caratterizzata da infortuni: futuro tutto da definire

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione su Romelu Lukaku , reduce da una stagione deludente e caratterizzata da infortuni con il Napoli: "Quando hai un attaccante e hai speso tutti quei soldi...

Sta bene a Napoli finchè scatta il bonifico, l'alternativa sarebbe quella di andare in Arabia ma lui non ci è mai voluto andare, da nessuna parte in Europa ti danno quei soldi. Uno dei danni ricevuti da De Laurentiis nei due anni di Conte è stato Lukaku, nella sua vita non ha mai preso un ultra trentenne per 30 milioni, l'ha fatto perchè gliel'ha chiesto l'allenatore, e adesso le conseguenze le paga il Napoli".