L'ex attaccante nerazzurro ha voglia di tornare in Italia. Vestire la maglia granata non è solo una suggestione

Gianni Pampinella Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 09:46)

Sei anni dopo, Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia. L'ex attaccante dell'Inter ha voglia di rimettersi in gioco nel campionato italiano e c'è il Torino che sarebbe pronto a riportare Maurito nel Bel Paese. "La possibilità di vedere Icardi vestire la maglia granata non è solo una suggestione di mercato per il futuro", sottolinea La Stampa.

"Ne sono convinti in Turchia, dove rimbalza senza sosta la notizia di un contatto tra Icardi e il Torino con il possibile ritorno in Serie A dell’argentino. I motivi sono molteplici: l’attaccante 32enne va in scadenza di contratto, nel Galatasaray sta giocando in una specie di part-time dopo la conferma di Osimhen e da tempo l’ex marito di Wanda Nara coltiva l’idea di rientrare in Italia per stare vicino alle figlie".

"Per questo il suo agente ha iniziato a sondare diversi club (compresi i messicani del Club America) e tra questi c’è anche quello guidato da Cairo: una semplice presa di informazioni, ma in azione c’è anche l’intermediario George Gardi che ha buoni rapporti con i granata (lo scorso gennaio ha portato Elmas a Torino) e un’ottima intesa con Icardi. Tempo al tempo, dunque, ma c’è una situazione in silenziosa evoluzione. Difficile già a gennaio, ma mai dire mai visto che Zapata è un rebus".

"Per un attacco che fatica a segnare, solo 5 reti in 6 partite, la soluzione Icardi sarebbe più di una garanzia. Non solo per i 239 gol in 440 partite con Sampdoria, Inter, Psg e Galatasaray, ma per l’esperienza e la leadership dimostrata in carriera. Cairo ha sempre stimato Icardi e nel 2019 pensò a lui per sostituire Belotti, in caso di cessione del Gallo. In questo caso un ostacolo può essere rappresentato dallo stipendio dell’ex interista. Icardi ora al Galatasaray guadagna 6 milioni di euro netti, ma è il primo a sapere di essere fuori mercato in Serie A con un ingaggio del genere".

(La Stampa)