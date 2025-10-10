FC Inter 1908
GdS – Milan, Maignan via a zero? Ci prova anche la Juventus

Sul francese non tramonta l'interesse delle big inglesi, su tutte il Chelsea, e anche il Bayern Monaco resta alla finestra
Matteo Pifferi Redattore 

La Juve sogna il grande colpo a parametro zero per la porta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno ragionando sull'idea Mike Maignan per il prossimo anno. Il portiere del Milan e della Francia, in scadenza con i rossoneri, potrebbe diventare uno degli svincolati di lusso della prossima sessione di mercato. Già sul punto di lasciare il Diavolo in estate, per accettare il corteggiamento del Chelsea, il portiere aveva poi deciso di restare un'altra stagione a Milanello, da capitano.

Maignan alla Juve a parametro zero?

Al momento, la trattativa con il Milan per il rinnovo è ferma e Maignan potrebbe decidere di accasarsi altrove per una nuova esperienza e nuovi stimoli. La Juve ragiona sul suo profilo in primis per l'occasione, visto che il portiere potrebbe liberarsi a parametro zero a fine contratto. E poi, anche per una questione di leadership, per rinforzare la squadra dal punto di vista del carisma e della personalità.

Sul francese non tramonta l'interesse delle big inglesi, su tutte il Chelsea, e anche il Bayern Monaco resta alla finestra.

