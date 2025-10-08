FC Inter 1908
UFFICIALE – Alemany nuovo ds dell’Atletico Madrid. Era stato accostato anche all’Inter

UFFICIALE – Alemany nuovo ds dell’Atletico Madrid. Era stato accostato anche all’Inter - immagine 1
Mateu Alemany è il nuovo direttore sportivo dell'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito
Marco Macca
Marco Macca 

Mateu Alemany è il nuovo direttore sportivo dell'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Alemany, come vi abbiamo riportato, era stato accostato anche all'Inter. Ecco il comunicato del club spagnolo:

UFFICIALE – Alemany nuovo ds dell’Atletico Madrid. Era stato accostato anche all’Inter- immagine 2
Twitter Ufficiale Barcellona

"Mateu Alemany entra a far parte dell'Atlético Madrid come nuovo Direttore del Calcio Professionistico Maschile. Farà parte del team guidato da Carlos Bucero, Direttore Generale del Calcio, e si occuperà di tutte le questioni relative alla prima squadra maschile e all'Atlético Madrileño, nonché degli affari professionali dell'Academy".

UFFICIALE – Alemany nuovo ds dell’Atletico Madrid. Era stato accostato anche all’Inter- immagine 3
Getty

"Mateu Alemany è un avvocato qualificato e vanta una lunga e rinomata carriera nel calcio spagnolo, ricoprendo diversi incarichi in diversi club della LALIGA".

