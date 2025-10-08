Mateu Alemany è il nuovo direttore sportivo dell'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito

Marco Macca Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 19:16)

Mateu Alemany è il nuovo direttore sportivo dell'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Alemany, come vi abbiamo riportato, era stato accostato anche all'Inter. Ecco il comunicato del club spagnolo:

"Mateu Alemany entra a far parte dell'Atlético Madrid come nuovo Direttore del Calcio Professionistico Maschile. Farà parte del team guidato da Carlos Bucero, Direttore Generale del Calcio, e si occuperà di tutte le questioni relative alla prima squadra maschile e all'Atlético Madrileño, nonché degli affari professionali dell'Academy".

"Mateu Alemany è un avvocato qualificato e vanta una lunga e rinomata carriera nel calcio spagnolo, ricoprendo diversi incarichi in diversi club della LALIGA".