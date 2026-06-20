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Incredibile Ronaldinho! A 46 anni giocherà in Serie C, c’è la firma con il Ravenna

Incredibile Ronaldinho! A 46 anni giocherà in Serie C, c’è la firma con il Ravenna - immagine 1
L'ex fuoriclasse brasiliano ha annunciato l'accordo con il club romagnolo: investimento anche extra calcio?
Fabio Alampi Redattore 

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Un Pallone d'Oro in Serie C? È quanto si sta raccontando in queste ore dopo l'annuncio dell'accordo tra il Ravenna e Ronaldinho. L'ex fuoriclasse brasiliano lo ha annunciato direttamente dagli Stati Uniti: "Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna".

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