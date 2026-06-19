Il futuro di Nico Paz resta uno dei nodi più intricati del mercato del Como, ma la società biancoblù non ha intenzione di comprarlo

Il futuro di Nico Paz resta uno dei nodi più intricati del mercato del Como , ma la società biancoblù non ha alcuna intenzione di piegarsi alle pretese economiche del Real Madrid . Lo riferisce Sky Sport.

La linea dettata dalla dirigenza italiana è infatti chiara e irremovibile: non c'è la minima volontà di "ricomprare" il talento argentino , come invece vorrebbero i Blancos.

La situazione si gioca tutta sulla formula del trasferimento. Nelle ultime ore, da Madrid e da ambienti vicini a José Mourinho, filtra una posizione ben delineata: lo Special One ha dato l'ok alla partenza del classe 2004, assecondando la sua esplicita volontà di cambiare aria, ma a patto che il Real Madrid monetizzi subito. Il messaggio recapitato al Como è netto: se vogliono il giocatore, devono acquistarlo, senza replicare formule o soluzioni in stile prestito come quelle viste quest'anno.