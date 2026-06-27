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Anche l’Inter su Khalaili. “Il Napoli non ha ancora chiuso con l’Union SG perché…”

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Nelle ultime ore è emerso il nome di Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, per l'Inter ma su di lui c'è il Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

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Nelle ultime ore è emerso il nome di Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, come opzione per la fascia destra dell'Inter dopo che Palestra è andato al Chelsea.

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Khalaili piace da tempo al Napoli che però non ha ancora chiuso l'affare: "L'esterno israeliano continua a gradire la destinazione Napoli e aspetta che i due club trovino il punto d'incontro. L'Union, però, non abbassa le proprie richieste.

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La valutazione resta intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Napoli, partito da 15, è pronto a ritoccare l'offerta avvicinandosi ai 20. Una distanza che deriva anche da un dettaglio economico non secondario: quando il Maccabi Haifa cedette Khalaili ai belgi due anni fa, mantenne il 15% sulla futura rivendita", si legge sul Corriere dello Sport.

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