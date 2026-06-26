Quando la trattativa tra Real Madrid e Como per Nico Paz sembrava sul punto di saltare, ecco il colpo di scena.
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Sky Sport – Il Como compra Nico Paz: Real avrà la recompra ma solo per…
Il club lariano sta preparando un'offerta per il centrocampista argentino
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Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il club lariano sta facendo di tutto per accontentare il giocatore, che si è esposto nel non voler tornare a Madrid.
"La dirigenza è al lavoro e sta preparando l'offerta da 60 milioni da presentare ai Blancos. Un dettaglio fondamentale di questa nuova proposta riguarda la clausola di "recompra" a favore del Real Madrid. Verrebbe fissata a 80 milioni di euro ma con una validità limitata a un solo anno, potendo essere esercitata esclusivamente durante la prossima sessione estiva di calciomercato".
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