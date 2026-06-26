FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Sky Sport – Il Como compra Nico Paz: Real avrà la recompra ma solo per…

calciomercato

Sky Sport – Il Como compra Nico Paz: Real avrà la recompra ma solo per…

Sky Sport – Il Como compra Nico Paz: Real avrà la recompra ma solo per… - immagine 1
Il club lariano sta preparando un'offerta per il centrocampista argentino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Quando la trattativa tra Real Madrid e Como per Nico Paz sembrava sul punto di saltare, ecco il colpo di scena.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il club lariano sta facendo di tutto per accontentare il giocatore, che si è esposto nel non voler tornare a Madrid.

Sky Sport – Il Como compra Nico Paz: Real avrà la recompra ma solo per…- immagine 2
Getty Images

"La dirigenza è al lavoro e sta preparando l'offerta da 60 milioni da presentare ai Blancos. Un dettaglio fondamentale di questa nuova proposta riguarda la clausola di "recompra" a favore del Real Madrid. Verrebbe fissata a 80 milioni di euro ma con una validità limitata a un solo anno, potendo essere esercitata esclusivamente durante la prossima sessione estiva di calciomercato".

Leggi anche
Sky – Il Real Madrid riscatta Nico Paz: ecco cosa succede ora col Como. E l’Inter…
Sky – Paz, conferme sulla volontà del Real Madrid: ancora in corso il vertice con il Como

© RIPRODUZIONE RISERVATA