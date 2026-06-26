Sky Sport – Il Como compra Nico Paz: Real avrà la recompra ma solo per…

Il club lariano sta preparando un'offerta per il centrocampista argentino

Quando la trattativa tra Real Madrid e Como per Nico Paz sembrava sul punto di saltare, ecco il colpo di scena.

Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il club lariano sta facendo di tutto per accontentare il giocatore, che si è esposto nel non voler tornare a Madrid.