Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Yann Bisseck, l'Inter ha mosso passi importanti per un altro prolungamento molto importante

Marco Astori
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VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento mattutino in Germania: il gol di Esposito

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Yann Bisseck, l'Inter ha mosso passi importanti per un altro prolungamento molto importante.

Pio Esposito
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Come spiega Sky Sport, è stato trovato un accordo verbale per il rinnovo di Francesco Pio Esposito: guadagnerà 3 milioni netti a stagione. Non è ancora ufficiale, ma c'è l'intesa e presto verrà formalizzata.

FC Internazionale Depart From Training Camp

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