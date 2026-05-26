Sky – Toto panchina al Milan, escluso Conte: Ibra incontra Iraola a Londra?

"Iraola potrebbe piacere perché ha caratteristiche alla Fabregas . Contatti c'erano stati dieci giorni fa e potrebbe esserci un altro incontro a Londra nei prossimi giorni: Ibrahimovic potrebbe incontrarlo per una seconda volta per parlare di futuro". Così a Skysport hanno parlato delle ore che stanno seguendo l'eliminazione dalla prossima Champions League del Milan.

"Questa è la linea. Non vuol dire che Iraola sarà sicuramente l'allenatore del Milan ma è uno dei nomi più forti. Xavi teniamolo, teniamo Thiago Motta ma anche Unai Emery e Italiano. Qua la verità dei fatti è che fino a domenica, se fosse stato Champions, sarebbe stato Allegri l'allenatore rossonero. Tutto in divenire - ha aggiunto Peppe Di Stefano - per quanto riguarda la panchina. Ma l'identikit è quello che porta a questi nomi e quindi c'è da escludere il nome di Conte".