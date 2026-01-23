Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato la cessione di Lorenzo Lucca in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest. Ecco la nota del club azzurro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE – Napoli, ceduto Lucca al Nottingham Forest: il comunicato
calciomercato
UFFICIALE – Napoli, ceduto Lucca al Nottingham Forest: il comunicato
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato la cessione di Lorenzo Lucca in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest
"La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa".
"Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA