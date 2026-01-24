Era stato accostato pure all'Inter da alcuni fonti. Ma Giovaneora è un calciatore del Napoli. È arrivata la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale sul sito del club azzurro. Il giocatore si trasferisce per venti mln a titolo definitivo. E domani dovrebbe già essere convocato per la gara di Torino contro la Juventus.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE / Giovane è un nuovo giocatore del Napoli
calciomercato
UFFICIALE / Giovane è un nuovo giocatore del Napoli
Il club azzurro conclude l'operazione con venti mln dopo le cessioni di Lang e Lucca: l'annuncio della società sul sito ufficiale
"La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona", si legge nella nota del club di De Laurentiis.
"Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23. Benvenuto, Giovane!", continua la società azzurra.
(Fonte: sscnapoli.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA