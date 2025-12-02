Le parole del Director of Football Strategy ai microfoni di SportMediaset prima della gara di Coppa Italia contro l'Udinese

2 dicembre 2025

Nel pre-partita della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese il Director of Football Strategy bianconero, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di SportMediaset anche del mercato della Juventus e dell'infortunio di Dusan Vlahovic.

-Novità sul rinnovo di Yildiz?

Ho parlato più di questa cosa che di altro nelle ultime settimane (sorride, ndr). Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan e anche dalle mie parole sono sempre uscite grande stima e apprezzamento nei suoi confronti, ma come ho detto nei giorni scorsi c'è volontà da entrambe le parti. È un giocatore così speciale che necessita di un po' più tempo di quello che si pensi, ma è un giocatore della Juventus, ha un contratto lungo e siamo convinti che farà parte di questa squadra ancora per tanti anni.

-L’infortunio di Vlahovic cambia le strategie sul mercato?

Cambia qualcosa che non potrà giocare per quelli che saranno, tre o chissà quanti mesi ed è un'assenza importante. Ci dispiace, faccio a Dusan, a nome di tutta la Juventus, gli auguri di una pronta guarigione. Detto questo io la vedo anche come un'opportunità per gli altri che magari fino ad oggi hanno avuto meno spazio di giocare. Per il resto ci parleremo nei prossimi mesi, ma non è che cambia questa situazione a livello di mercato o di situazione sua. La stima e l'affetto reciproco penso che sia stato dimostrato ampiamente, ora pensiamo al campo e lui deve pensare a recuperare per bene.

-La società farà qualcosa sul mercato a gennaio?

Ha parlato Damien Comolli nelle scorse settimane, se ci sarà qualche occasione ovviamente saremo pronti a coglierle, ma con tutto il rispetto abbiamo il prossimo mese che è talmente importante che gennaio è ancora lontano.

(Fonte: Mediaset)