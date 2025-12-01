FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Juventus, più grave del previsto l’infortunio di Vlahovic. Sky: “Ecco quanto starà fuori”

news

Juventus, più grave del previsto l’infortunio di Vlahovic. Sky: “Ecco quanto starà fuori”

Juventus, più grave del previsto l’infortunio di Vlahovic. Sky: “Ecco quanto starà fuori” - immagine 1
La Juventus in queste ore ha reso nota l'entità dell'infortunio accusato da Dusan Vlahovic nell'ultima partita contro il Cagliari
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Juventus in queste ore ha reso nota l'entità dell'infortunio accusato da Dusan Vlahovic nell'ultima partita contro il Cagliari. E, come riferisce Sky Sport, i tempi di recupero sembrano essere più lunghi del previsto. Si legge:

Juventus, più grave del previsto l’infortunio di Vlahovic. Sky: “Ecco quanto starà fuori”- immagine 2
Getty Images

"Il 2025 dell'attaccante serbo ovviamente è già finito e sarà costretto anche a saltare i primi mesi del 2026. Per questo tipo di infortunio di solito lo stop è di almeno tre mesi. I prossimi consulti serviranno a capire se sarà sufficiente la terapia conservativa o se si dovrà ricorrere a un intervento chirurgico per rimarginare la lesione (...)".

Juventus, più grave del previsto l’infortunio di Vlahovic. Sky: “Ecco quanto starà fuori”- immagine 3
Getty Images

"Per gli atleti che necessitano di un recupero completo e rapido per tornare a livelli di prestazione elevati però la chirurgia può essere considerata per accelerare i tempi di recupero in presenza di lesioni significative".

(Fonte: Sport.sky.it)

Leggi anche
Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bonny. Non ancora in gruppo, in vista del...
Juve, brutte notizie per Vlahovic: “Lesione di alto grado”. Rischio operazione, stop...

© RIPRODUZIONE RISERVATA