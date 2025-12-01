La Juventus in queste ore ha reso nota l'entità dell'infortunio accusato da Dusan Vlahovic nell'ultima partita contro il Cagliari. E, come riferisce Sky Sport, i tempi di recupero sembrano essere più lunghi del previsto. Si legge:
"Il 2025 dell'attaccante serbo ovviamente è già finito e sarà costretto anche a saltare i primi mesi del 2026. Per questo tipo di infortunio di solito lo stop è di almeno tre mesi. I prossimi consulti serviranno a capire se sarà sufficiente la terapia conservativa o se si dovrà ricorrere a un intervento chirurgico per rimarginare la lesione (...)".
"Per gli atleti che necessitano di un recupero completo e rapido per tornare a livelli di prestazione elevati però la chirurgia può essere considerata per accelerare i tempi di recupero in presenza di lesioni significative".
(Fonte: Sport.sky.it)
