La Juventus in queste ore ha reso nota l'entità dell'infortunio accusato da Dusan Vlahovic nell'ultima partita contro il Cagliari. E, come riferisce Sky Sport, i tempi di recupero sembrano essere più lunghi del previsto. Si legge:

"Il 2025 dell'attaccante serbo ovviamente è già finito e sarà costretto anche a saltare i primi mesi del 2026. Per questo tipo di infortunio di solito lo stop è di almeno tre mesi. I prossimi consulti serviranno a capire se sarà sufficiente la terapia conservativa o se si dovrà ricorrere a un intervento chirurgico per rimarginare la lesione (...)".