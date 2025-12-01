Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha chiarito la situazione: "Su Nico Paz posso confermarvi al 100% che dal Como il messaggio è chiaro: non va via a gennaio. Per il Como è assolutamente intoccabile. Il sogno del Como sarebbe quello di tenerlo anche la prossima stagione, in caso di piazzamento in Europa ma il Real Madrid ha la clausola di recompra a 10 mln, ha ottimi rapporti e ha già un contratto firmato con Nico Paz.