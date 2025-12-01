Dall'Argentina è arrivata un'indiscrezione per la quale Nico Paz potrebbe lasciare il Como a gennaio per far ritorno al Real Madrid.
calciomercato
Romano: “Nico Paz? Vi confermo una cosa al 100%. E il Real quando l’ha ceduto…”
Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha chiarito la situazione: "Su Nico Paz posso confermarvi al 100% che dal Como il messaggio è chiaro: non va via a gennaio. Per il Como è assolutamente intoccabile. Il sogno del Como sarebbe quello di tenerlo anche la prossima stagione, in caso di piazzamento in Europa ma il Real Madrid ha la clausola di recompra a 10 mln, ha ottimi rapporti e ha già un contratto firmato con Nico Paz.
Quando il Real ha ceduto Nico al Como con clausola di recompra, i Blancos si sono anche assicurati la firma del calciatore. Chiaramente il contratto andrà rivisto a livello di cifre, mi risulta che si è già iniziato a parlare del contratto futuro del Real Madrid. Il piano di Nico è quello di andare al Real Madrid ma non a gennaio anche in ottica Mondiale"
