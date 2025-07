Juve, via Perin? Si valuta un ex Inter come secondo di Di Gregorio

Il portiere potrebbe lasciare la squadra bianconera e valuta una nuova esperienza. I bianconeri dovrebbero trovare un sostituto: due piste

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 21:46)

Il quotidiano TuttoSport ha parlato questa mattina della questione 'secondo portiere' in casa Juventus. Mattia Perin sembrerebbe destinato a lasciare Torino e valuta diverse ipotesi. Piace in Italia a Sassuolo, Bologna e Como, ma potrebbe arrivare una nuova chiamata dal Fenerbahce perché piace anche a Mourinho. Aveva provato a prenderlo già la scorsa estate e potrebbe convincerlo questa volta. Per questo, spiega TS, i bianconeri si stanno guardando attorno per il ruolo di vice Di Gregorio e tra i candidati c'è un ex Inter.

Due ipotesi — "Per il ruolo di dodicesimo ci sono attualmente due candidature. Una porta a Lorenzo Montipò, che sta temporeggiando dinnanzi alla proposta di rinnovo del Verona fino al 2027 con opzione per il 2028. Il motivo è semplice: il portiere scuola Novara sogna una big e non sarebbe affatto insensibile al fascino della Vecchia Signora. Su di lui va registrato pure l’interesse del Toro (dove avrebbe il posto da titolare) e chissà - da capire ancora su che sponda - che nel suo futuro non possa esserci proprio il capoluogo piemontese", scrive il giornale.

"Nelle ultime ore, però, sta prendendo quota il nome di Emil Auderodel Como, che rispetto al collega di scuderia - entrambi hanno come agente Tullio Tinti - sarebbe più predisposto ad accettare un ruolo da riserva come accaduto all’Inter due anni fa, dove ha vinto lo scudetto da secondo di Sommer. In più l’italo-indonesiano è un prodotto del settore giovanile juventino, il che rappresenterebbe indubbiamente un vantaggio a livello di liste", si legge su TS a proposito della questione.

(Fonte: TS)