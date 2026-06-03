Sky / Juve-Vlahovic, è addio: niente accordo per il rinnovo, i dettagli

Le strade di Dusan Vlahovic e la Juventus si separano.

Come riferisce Sky Sport, al termine dell'incontro che si è tenuto ieri tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Dusan Vlahovic, con la presenza anche del padre dell’attaccante serbo, non è stato trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.