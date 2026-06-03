Le strade di Dusan Vlahovic e la Juventus si separano.
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Sky / Juve-Vlahovic, è addio: niente accordo per il rinnovo, i dettagli
Fumata nera nella trattativa per il rinnovo: parti distanti dopo il summit di ieri, il serbo lascia il club bianconero dopo 5 anni
Come riferisce Sky Sport, al termine dell'incontro che si è tenuto ieri tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Dusan Vlahovic, con la presenza anche del padre dell’attaccante serbo, non è stato trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.
Nella trattativa non è stato trovato un punto d’incontro tra le parti sul piano economico, come spiega Sky Sport: “La richiesta del giocatore è risultata superiore rispetto all’offerta avanzata dalla Juventus”.
Non sono previsti ulteriori incontri nei prossimi giorni, con l’avventura di Vlahovic in bianconero che si chiude dopo cinque anni con 68 gol e 16 assist in 168 presenze e una Coppa Italia in bacheca.
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