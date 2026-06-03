Il giornalista ha parlato della panchina rossonera che non ha ancora un titolare e dell'ex tecnico del Napoli che sembrava potesse essere un'idea

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 00:02)

In passato il Milan il nome di Antonio Conte era stato associato al Milan e anche appena ha dato l'addio al Napoli si era parlato di un suo possibile approdo al club rossonero con Allegri destinato a fare il percorso inverso. Voci che si sono spente subito. L'allenatore è accostato al momento alla panchina della Nazionale, come Roberto Mancini.

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A Luca Marchetti hanno chiesto come mai il Milan non ha scelto allenatori come ad esempio Italiano o Antonio Conte che di solito è noto per essere in grado di risollevare le squadre nei momenti in cui serve una ripartenza.

«Non sono stati presi in considerazione dalla proprietà del Milan e da Ibrahimovic loro consigliere. Stanno andando su altri profili e situazioni diverse che non prendono in considerazione il panorama italiano. Forse per avere una visione intenazionale, forse perché vogliono concentrarsi prima sulla classe dirigenziale e poi arrivare all'allenatore. Conte, anche nell'incontro della proprietà con parte dei giornalisti, è stata escluso e non è stato preso in considerazione per una scelta precisa. A Ibra e Cardinale piacciono altri profili e su quelli si concentreranno le loro attenzioni», ha spiegato il giornalista su Sky.

(Fonte: SS24)