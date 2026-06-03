Nei giorni scorsi si è parlato di Mario Gila: il nome del calciatore della Lazio è stato accostato anche all'Inter. Da quanto riporta Alfredo Pedullà a Sportitalia, il calciatore spagnolo, difensore classe 2000, sarebbe nel mirino del Napoli.
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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie SI – Mario Gila ha un accordo con il Napoli. Cosa farà la Lazio?
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SI – Mario Gila ha un accordo con il Napoli. Cosa farà la Lazio?
Tra i difensori accostati all'Inter nelle scorse settimane anche il giocatore spagnolo sul quale il Real incasserebbe il 50% della rivendita
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Anzi addirittura avrebbe già un accordo con il club di De Laurentiis con Lotito chiamato a decidere se perdere il giocatore la prossima stagione a parametro zero o se accettare un'offerta vicino ai venti mln. Metà della cifra andrebbe al Real Madrid perché asul contratto una percentuale del 50% sulla futura rivendita. La Lazio guadagnerebbe insomma sui 10 mln, ma perderebbe a parametro zero il calciatore nella prossima stagione.
(Fonte: SI)
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