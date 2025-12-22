Ha raccontato qualche giorno fa che ha provato a fare ritorno all'Inter, ma alla fine l'idea non si è concretizzata. Potrebbe invece tornare alla Lazio. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport Keita Balde potrebbe giocare di nuovo al club biancoceleste.
Keita, il ritorno all’Inter non si è compiuto. E quello alla Lazio? Le voci…
Stando alle indiscrezioni di mercato circolate in queste ore, il club biancoceleste starebbe provando a riportare a Roma il suo ex attaccante
Il giocatore, che attualmente è del Monza, potrebbe tornare in Serie A per dare una mano a Zaccagni. Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni, l'attaccante aprirebbe volentieri al ritorno a Formello e in più rientrerebbe nella lista dei calciatori cresciuti nel vivaio della Lazio. Con i biancocelesti, Keita ha giocato 137 partite mettendo a referto 31 gol e 22 assist tra il 2013 e il 2017.
