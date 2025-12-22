fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Manna: “Lucca sul mercato col rientro di Lukaku? Su Romelu cautela. Lorenzo alzi i giri”

calciomercato

Manna: “Lucca sul mercato col rientro di Lukaku? Su Romelu cautela. Lorenzo alzi i giri”

Manna: “Lucca sul mercato col rientro di Lukaku? Su Romelu cautela. Lorenzo alzi i giri” - immagine 1
Le parole del direttore sportivo sul rientro del belga e sul mercato della squadra azzurra con particolare riferimento all'attaccante italiano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, prima della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna ha parlato del mercato e in particolare si è soffermato su Lucca e sul rientro dell'ex attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku.

Manna: “Lucca sul mercato col rientro di Lukaku? Su Romelu cautela. Lorenzo alzi i giri”- immagine 2
dazn

Questo è quanto ha detto ai microfoni di Mediaset il dirigente:

«Lucca sul mercato col ritorno di Lukaku? Questi discorsi sono prematuri al momento. Romelu sta rientrando, ha bisogno di lavorare, ci vuole pazienza, ha avuto un infortunio muscolare importante su un giocatore che ha una mole muscolare appunto altrettanto importante. Dobbiamo fare uno step alla volta e non dobbiamo accelerare», ha detto.

Manna: “Lucca sul mercato col rientro di Lukaku? Su Romelu cautela. Lorenzo alzi i giri”- immagine 3
Getty Images

«Lorenzo è un calciatore forte, che abbiamo scelto e voluto, ha caratteristiche specifiche. Deve alzare i giri. Per giocare in questo Napoli c'è bisogno di andare forte anche in settimana. Deve accelerare questo percorso, vediamo cosa succede, noi lo reputiamo importante, sta tanto a lui», ha aggiunto.

(Fonte: SM)

Leggi anche
Calciomercato – Milan, fatta per Fullkrug: le condizioni dell’accordo con il West Ham
Ravezzani non ci crede: “La Fiorentina vuole Fabio Paratici? Misteri. Ma se ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA