Eva A. Provenzano Caporedattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 20:41)

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, prima della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna ha parlato del mercato e in particolare si è soffermato su Lucca e sul rientro dell'ex attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku.

Questo è quanto ha detto ai microfoni di Mediaset il dirigente:

«Lucca sul mercato col ritorno di Lukaku? Questi discorsi sono prematuri al momento. Romelu sta rientrando, ha bisogno di lavorare, ci vuole pazienza, ha avuto un infortunio muscolare importante su un giocatore che ha una mole muscolare appunto altrettanto importante. Dobbiamo fare uno step alla volta e non dobbiamo accelerare», ha detto.

«Lorenzo è un calciatore forte, che abbiamo scelto e voluto, ha caratteristiche specifiche. Deve alzare i giri. Per giocare in questo Napoli c'è bisogno di andare forte anche in settimana. Deve accelerare questo percorso, vediamo cosa succede, noi lo reputiamo importante, sta tanto a lui», ha aggiunto.

(Fonte: SM)