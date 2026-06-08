Svincolato da poco più di una settimana, dopo aver annunciato il suo addio al Liverpool, il difensore francese Ibrahima Konaté ha firmato con il Real Madrid fino al 2030.
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Konaté firma con il Real Madrid: contratto fino al 2030 per il difensore
Svincolato da poco più di una settimana, il difensore francese Ibrahima Konaté ha firmato con il Real Madrid fino al 2030
Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, rieletto domenica sera, aveva dichiarato il 3 giugno che il nazionale francese sarebbe stato il suo primo acquisto in caso di rielezione, promettendo di ingaggiare anche l'allenatore José Mourinho.
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