La Stampa – Juventus, Spalletti via? Possibile clamoroso ritorno di Conte

"D’altronde se la partecipazione alla Champions cambia tutto (giudizi e programmazione) anche la disponibilità di un allenatore di provata capacità di ricostruire dalle macerie, quale appunto è Conte, può fare altrettanto. E questa volta non dovrebbe esserci nessun veto da parte di Aurelio De Laurentiis, pronto a lasciare libero l’allenatore del suo secondo scudetto indipendentemente dalle scelte successive: nessuna clausola anti-Juve o chicchessia, insomma, risulta far capolino. Così come non c’è più alcun ostracismo da parte della proprietà riguardo a un eventuale ritorno dell’ex bandiera bianconera a casa, quando sono ormai trascorsi dodici anni dalla sua fuga in un pomeriggio di mezza estate".