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La Stampa – Juventus, Spalletti via? Possibile clamoroso ritorno di Conte
La Juventus si appresta a prendere decisioni importanti al termine della stagione in corso. Dopo una qualificazione in Champions League praticamente buttata, i bianconeri potrebbero operare un ribaltone: a cominciare dalla posizione dell'ad Comolli a quella dell'allenatore Spalletti, che potrebbe anche decidere di non restare. In caso di addio, scrive La Stampa, potrebbe anche profilarsi un clamoroso ritorno di Antonio Conte:
"Chi ben conosce il tecnico, dunque, assicura che in questo momento ha solo tre vie davanti a sé: il ritorno alla Juve, quello sulla panchina della Nazionale, un anno sabbatico. In rigoroso ordine di preferenza. L’ex capitano juventino diventa quindi la carta coperta sul tavolo dei confronti finali che andranno in scena la prossima settimana in zona Continassa, quando toccherà al numero uno bianconero John Elkann decidere su chi (continuare a) puntare per la prossima stagione(...). In sintesi, la Juve non manderà via Spalletti ma potrebbe non opporsi alla sua eventuale decisione di lasciare, qualora si ritrovasse senza determinate garanzie".
"D’altronde se la partecipazione alla Champions cambia tutto (giudizi e programmazione) anche la disponibilità di un allenatore di provata capacità di ricostruire dalle macerie, quale appunto è Conte, può fare altrettanto. E questa volta non dovrebbe esserci nessun veto da parte di Aurelio De Laurentiis, pronto a lasciare libero l’allenatore del suo secondo scudetto indipendentemente dalle scelte successive: nessuna clausola anti-Juve o chicchessia, insomma, risulta far capolino. Così come non c’è più alcun ostracismo da parte della proprietà riguardo a un eventuale ritorno dell’ex bandiera bianconera a casa, quando sono ormai trascorsi dodici anni dalla sua fuga in un pomeriggio di mezza estate".
(Fonte: La Stampa)
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