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UFFICIALE – Manchester City, Guardiola lascerà alla fine della stagione: resterà come consulente
Ora è anche ufficiale: Pep Guardiola, dopo 10 anni, lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. E' stato lo stesso club inglese a comunicarlo tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale:
"Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida della squadra, e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici.
'Quando sono arrivato, il mio primo colloquio è stato con Noel Gallagher. Sono uscito pensando: 'Ok... Noel è qui? Sarà divertente'', ha dichiarato Guardiola. “E che periodo meraviglioso abbiamo trascorso insieme. Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c'è un motivo preciso, ma in fondo so che è arrivato il mio momento. Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City (...). Signore e signori, grazie per la fiducia che mi avete accordato. Grazie per avermi spronato. Grazie per avermi amato. Tony Walsh ha detto nella sua indimenticabile poesia che questo è il posto. Mi dispiace, Tony: questo è il mio posto. 'Noel…avevo ragione. 'È stato fottutamente divertente. Vi voglio bene a tutti'".
(Fonte: mancity.com)
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