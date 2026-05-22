'Quando sono arrivato, il mio primo colloquio è stato con Noel Gallagher. Sono uscito pensando: 'Ok... Noel è qui? Sarà divertente'', ha dichiarato Guardiola. “E che periodo meraviglioso abbiamo trascorso insieme. Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c'è un motivo preciso, ma in fondo so che è arrivato il mio momento. Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City (...). Signore e signori, grazie per la fiducia che mi avete accordato. Grazie per avermi spronato. Grazie per avermi amato. Tony Walsh ha detto nella sua indimenticabile poesia che questo è il posto. Mi dispiace, Tony: questo è il mio posto. 'Noel…avevo ragione. 'È stato fottutamente divertente. Vi voglio bene a tutti'".