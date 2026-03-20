La Stampa – Vicario nella lista della Juve. Primi sondaggi per Retegui

Il quotidiano parla dei bianconeri, del rinnovo di Spalletti e dei nomi sul tavolo dei dirigenti, compreso il portiere in orbita nerazzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 15:16)

Il quotidiano La Stampa parla del mercato della Juventus e di quelli che sarebbero, al di là del rinnovo di Vlahovic, i primi sondaggi per Mateo Retegui, attaccante italo-argentino attualmente in forza all’Al-Qadisiyya, che milita nella Lega saudita e attaccante della Nazionale italiana.

Il calciatore ha lasciato l'Atalanta nell'estate del 2025 e il club bergamasco per la sua cessione ha incassat 67 mln. A lui 20 mln al'anno. Uno stipendio monstre per la Serie A. "Le vicende geopolitiche e le ambizioni personali, però, a volte possono andare oltre i meri conti economici. Soprattutto se entrano in gioco i rapporti umani e personali", scrive il quotidiano sull'intenzione del giocatore di rimettersi in gioco in Italia.

Il fatto che Spalletti, che sta per rinnovare il suo contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno, conosca il giocatore perché lo ha allenato in Nazionale, potrebbe dare una mano ai bianconeri che hanno dalla loro anche il ds Ottolini che ha portato al Genoa l'attaccante.

Più in generale sulla Juve si legge che la volontà dei dirigenti è quella di alzare il livello qualitativo tenendo conto delle esigenze dell'allenatore e il quotidiano fa la lista dei nomi sul tavolo di chi si occupa del mercato. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Vicario, portiere in orbita Inter.E poi ancora "Senesi, Celik, Bernardo Silva, Kessie e via a seguire, scorrendo la lista delle preferenze. Ma è inevitabile, ovviamente, che per trasformare questi sogni in solide realtà occorra raggiungere e blindare il 4° posto con annesso pass Champions", si legge sul giornale.

(Fonte: La Stampa)