Era nell'aria già da ore perché si è parlato di Marco Giampaolo e di un contratto di un anno e mezzo pronto per il nuovo allenatore. Questa mattina è arrivata l'ufficialità della Cremonese. È stato esonerato Davide Nicola.
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UFFICIALE / Serie A, Davide Nicola esonerato dalla Cremonese
Nelle scorse ore si era già parlato di un nuovo allenatore per la panchina dei grigio rossi: si tratta con Giampaolo
"US Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona", si legge sul sito ufficiale del club di Serie A in una breve nota.
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