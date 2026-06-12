FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE / Per la Lazio confermato mercato a saldo zero: si vende e poi si compra

calciomercato

UFFICIALE / Per la Lazio confermato mercato a saldo zero: si vende e poi si compra

UFFICIALE / Per la Lazio confermato mercato a saldo zero: si vende e poi si compra - immagine 1
La nota del club che conferma la comunicazione della Commissione indipendente incaricata alla verifica dell'indice del costo del valore allargato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Confermato il mercato a saldo zero per la società biancoceleste. Lazio obbligata prima a vendere e poi a comprare e lo spiega lo stesso club in una nota ufficiale.

UFFICIALE / Per la Lazio confermato mercato a saldo zero: si vende e poi si compra- immagine 2
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F", si legge nella nota.

UFFICIALE / Per la Lazio confermato mercato a saldo zero: si vende e poi si compra- immagine 3

Con l'Inter la Lazio ha sul tavolo la trattativa per Provedel, il portiere che il club nerazzurro ha scelto per sostituire Sommer in scadenza di contratto e al passo di addio. Cinque mln la richiesta del club biancoceleste, una richiesta che il club milanese vorrebbe abbassare mentre si lavora ai dettagli per l'accordo con l'estremo difensore che arriverebbe a dare una mano a Josep Martinez.

Leggi anche
UFFICIALE – Roma, D’Amico il nuovo direttore sportivo dal 1° luglio: la nota
Romano / Roma-Dybala, contro-offerta per il rinnovo del contratto: parti vicinissime

© RIPRODUZIONE RISERVATA