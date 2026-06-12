Confermato il mercato a saldo zero per la società biancoceleste. Lazio obbligata prima a vendere e poi a comprare e lo spiega lo stesso club in una nota ufficiale.

Con l'Inter la Lazio ha sul tavolo la trattativa per Provedel, il portiere che il club nerazzurro ha scelto per sostituire Sommer in scadenza di contratto e al passo di addio. Cinque mln la richiesta del club biancoceleste, una richiesta che il club milanese vorrebbe abbassare mentre si lavora ai dettagli per l'accordo con l'estremo difensore che arriverebbe a dare una mano a Josep Martinez.