Confermato il mercato a saldo zero per la società biancoceleste. Lazio obbligata prima a vendere e poi a comprare e lo spiega lo stesso club in una nota ufficiale.
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UFFICIALE / Per la Lazio confermato mercato a saldo zero: si vende e poi si compra
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"La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F", si legge nella nota.
Con l'Inter la Lazio ha sul tavolo la trattativa per Provedel, il portiere che il club nerazzurro ha scelto per sostituire Sommer in scadenza di contratto e al passo di addio. Cinque mln la richiesta del club biancoceleste, una richiesta che il club milanese vorrebbe abbassare mentre si lavora ai dettagli per l'accordo con l'estremo difensore che arriverebbe a dare una mano a Josep Martinez.
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