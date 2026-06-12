FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE – Roma, D’Amico il nuovo direttore sportivo dal 1° luglio: la nota

calciomercato

UFFICIALE – Roma, D’Amico il nuovo direttore sportivo dal 1° luglio: la nota

UFFICIALE – Roma, D’Amico il nuovo direttore sportivo dal 1° luglio: la nota - immagine 1
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato l'ingaggio, a partire dal 1° luglio, di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato l'ingaggio, a partire dal 1° luglio, di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo. Questa la nota del club giallorosso:

UFFICIALE – Roma, D’Amico il nuovo direttore sportivo dal 1° luglio: la nota- immagine 2
Getty

"L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo".

UFFICIALE – Roma, D’Amico il nuovo direttore sportivo dal 1° luglio: la nota- immagine 3
Getty

"D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!".

(Fonte: asroma.com)

Leggi anche
Romano / Roma-Dybala, contro-offerta per il rinnovo del contratto: parti vicinissime
Sabatini: “Carnevali? Avrà l’etichetta di nuovo Marotta: un complimento ma pure un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA