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UFFICIALE – Roma, D’Amico il nuovo direttore sportivo dal 1° luglio: la nota
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato l'ingaggio, a partire dal 1° luglio, di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato l'ingaggio, a partire dal 1° luglio, di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo. Questa la nota del club giallorosso:
"L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo".
"D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!".
(Fonte: asroma.com)
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