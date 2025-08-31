Lookman sta valutando le proprie opzioni ed è determinato a lasciare l’Atalanta per compiere un passo importante nella sua carriera

Il Bayern Monaco ha avviato i contatti per ingaggiare l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman. La proposta per il 27enne è un prestito oneroso consistente, con diritto di riscatto fissato a una cifra molto elevata. Lo scrive l'autorevole The Athletic.

"Lookman sta valutando le proprie opzioni ed è determinato a lasciare l’Atalanta per compiere un passo importante nella sua carriera. In estate è stato seguito anche dall’Inter, ma il club bergamasco non intende cederlo a un’altra squadra italiana.

Sabato The Athletic ha rivelato che il Chelsea ha comunicato al Bayern di non voler proseguire nella trattativa per il prestito di Nicolas Jackson, nonostante in precedenza fosse stato trovato un accordo per l’attaccante".

Nella scorsa stagione Lookman ha segnato 20 gol e servito 7 assist in 40 partite, contribuendo al terzo posto dell’Atalanta in Serie A e alla qualificazione alla Champions League 2025-26.