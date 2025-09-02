Nonostante le smentite del giorno prima, quando Nani aveva parlato di lui prima della gara con l'Inter e aveva un po' allentato l'attenzione su Zaniolo, alla fine l'ex nerazzurro è approdato al club fiuliano. Torna quindi in Serie A dopo le esperienze con la Roma, l'Atalanta e la Fiorentina. Il giocatore è stato acquistato dal Galatasaray in prestito dopo il rinnovo con il club turco annunciato oggi stesso.
Zaniolo ancora in Serie A: all’Udinese in prestito. Lui: “Ho sentito grande energia”
Una volta completate le visite mediche e dopo aver firmato ha detto ai microfoni di Skysport: «Giornata lunga? Non è stata solo oggi lunga, tutta l’ultima settimana lo è stata. Sono felice di giocare in un club pieno di storia con ragazzi che hanno grande voglia di fare un buon campionato. Ho scelto l’Udinese perché è una trattativa che va avanti da più di un mesee e il direttore, il mister e la società mi hanno dimostrato l’interesse che mi serve in questo momento della mia carriera, mi hanno fatto sentire grande energia e grande entusiasiamo.”
A poi concluso con una considerazione sulla Nazionale: “Il Mondiale? Ci penso, è il sogno di qualsiasi ragazzo ed è una cosa che tutti noi desideriamo. Ovviamente per andarci bisogna passare dal campionato, dagli allenamenti. Io spero di aiutare la squadra a fare mglio dell’anno scorso, poi se ci sarà la chiamata della nazionale ben venga», ha concluso.
