Nonostante le smentite del giorno prima, quando Nani aveva parlato di lui prima della gara con l'Inter e aveva un po' allentato l'attenzione su Zaniolo , alla fine l'ex nerazzurro è approdato al club fiuliano. Torna quindi in Serie A dopo le esperienze con la Roma, l'Atalanta e la Fiorentina. Il giocatore è stato acquistato dal Galatasaray in prestito dopo il rinnovo con il club turco annunciato oggi stesso.

Una volta completate le visite mediche e dopo aver firmato ha detto ai microfoni di Skysport: «Giornata lunga? Non è stata solo oggi lunga, tutta l’ultima settimana lo è stata. Sono felice di giocare in un club pieno di storia con ragazzi che hanno grande voglia di fare un buon campionato. Ho scelto l’Udinese perché è una trattativa che va avanti da più di un mesee e il direttore, il mister e la società mi hanno dimostrato l’interesse che mi serve in questo momento della mia carriera, mi hanno fatto sentire grande energia e grande entusiasiamo.”