Ex Inter, Alexis Sanchez lascia la Serie A e va al Siviglia: tra poche ore sarà in Spagna

Ex Inter, Alexis Sanchez lascia la Serie A e va al Siviglia: tra poche ore sarà in Spagna - immagine 1
Marco Macca Redattore 

Dopo una stagione con più ombre che luci all'Udinese, Alexis Sanchez ha deciso di lasciare la Serie A e di tornare nella Liga in Spagna.

Ex Inter, Alexis Sanchez lascia la Serie A e va al Siviglia: tra poche ore sarà in Spagna- immagine 2
MILAN, ITALY - APRIL 01: Alexis Sanchez of FC Internazionale celebrates scoring his team's second goal during the Serie A TIM match between FC Internazionale and Empoli FC at Stadio Giuseppe Meazza on April 01, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, l'attaccante cileno sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Nelle prossime ore, l'ex calciatore dell'Inter sarà in Spagna per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Sanchez, dunque, lascia la Serie A: lo aspetta il Siviglia.

Ex Inter, Alexis Sanchez lascia la Serie A e va al Siviglia: tra poche ore sarà in Spagna- immagine 3
Getty Images
