Dopo una stagione con più ombre che luci all'Udinese, Alexis Sanchez ha deciso di lasciare la Serie A e di tornare nella Liga in Spagna.
Ex Inter, Alexis Sanchez lascia la Serie A e va al Siviglia: tra poche ore sarà in Spagna
Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, l'attaccante cileno sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Nelle prossime ore, l'ex calciatore dell'Inter sarà in Spagna per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Sanchez, dunque, lascia la Serie A: lo aspetta il Siviglia.
