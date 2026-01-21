L'ex giocatore ha detto la sua sull'attaccante del club bergamasco e si è riferito al mancato arrivo all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 20:10)

Giancarlo Marocchi, su Skysport, ha parlato dell'Atalanta e del rientro, dalla Coppa D'Africa, di Ademola Lookman che in estate era stato anche vicino all'Inter. «L'Atalanta che tiene Lookman fa un figurone come società perché dimostra di essere più forte dei giocatori. Regala poi all'Inter l'esplosione di Esposito che se fosse arrivato il nigeriano a Milano probabilmente non avrebbe giocato così tanto».

«Ti sei tenuto un grande giocatore e un grande problema. Adesso hai aggiunto Raspadori anche se Palladino era riuscito a trovare una soluzione con il centrocampista tra gli attaccanti. Sono curioso di vedere cosa succede: l'Atalanta ha una rosa pazzesca là davanti e sarà dura farli giocare tutti», ha aggiunto l'ex giocatore.