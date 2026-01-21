FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marocchi: “Atalanta dice no a Lookman, fa figurone e regala all’Inter… Esposito”

ultimora

Marocchi: “Atalanta dice no a Lookman, fa figurone e regala all’Inter… Esposito”

Marocchi: “Atalanta dice no a Lookman, fa figurone e regala all’Inter… Esposito” - immagine 1
L'ex giocatore ha detto la sua sull'attaccante del club bergamasco e si è riferito al mancato arrivo all'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Giancarlo Marocchi, su Skysport, ha parlato dell'Atalanta e del rientro, dalla Coppa D'Africa, di Ademola Lookman che in estate era stato anche vicino all'Inter. «L'Atalanta che tiene Lookman fa un figurone come società perché dimostra di essere più forte dei giocatori. Regala poi all'Inter l'esplosione di Esposito che se fosse arrivato il nigeriano a Milano probabilmente non avrebbe giocato così tanto». 

Marocchi: “Atalanta dice no a Lookman, fa figurone e regala all’Inter… Esposito”- immagine 2

«Ti sei tenuto un grande giocatore e un grande problema. Adesso hai aggiunto Raspadori anche se Palladino era riuscito a trovare una soluzione con il centrocampista tra gli attaccanti. Sono curioso di vedere cosa succede: l'Atalanta ha una rosa pazzesca là davanti e sarà dura farli giocare tutti», ha aggiunto l'ex giocatore.

Leggi anche
Teotino: “Inter, Arsenal troppo superiore. A differenza di Atletico e Liverpool…”
Giornale – Arsenal giusto vincitore. L’Inter sa soffrire. Fa più Esposito da solo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA