L'ad del Bologna, Fenucci, ha parlato del mercato del club rossoblù e si è soffermato anche su Lucumì che era stato accostato all'Inter (e pure all'Atletico Madrid) nei mesi scorsi. «Beukema, in maniera molto educata, ha chiesto varie volte di essere ceduto al Napoli e alla fine abbiamo deciso di entrare nella trattativa è in via di definizione. Chiusa questa ci fermiamo, non abbiamo necessità di fare altri trasferimenti sotto il profilo finanziario», ha detto innanzitutto il dirigente.

«Sul lato delle uscite possiamo fermarci qui, poi vediamo se nascono situazioni che ad oggi non siamo in grado di prevedere. Preferirei che Ndoye giocasse con noi il prossimo anno. Se dovesse arrivare un'offerta fuori valore, ancora oltre rispetto al valore altissimo che abbiamo fatto noi, allora ci si mette intorno al tavolo e ci si ragiona. Lui è tranquillissimo e a differenza di Beukema non ha mai avanzato richieste. Vorremmo prolungare il contratto di Lucumí perché è a due anni dalla scadenza e ci siederemo con il suo agente per allungare il contratto. È interesse nostro avere un rapporto lungo col giocatore. Per Bernardeschi siamo ai dettagli, possiamo ritenere che l'operazione sia conclusa e potrebbe arrivare presto», ha poi aggiunto in una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sul mercato rossoblù.