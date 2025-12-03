Como, Suwarso: “Non faremo acquisti a gennaio. A meno che…”

Il presidente della prossima rivale dell'Inter in campionato ha parlato del prossimo mercato

3 dicembre 2025

Il suo Como affronterà l'Inter sabato prossimo a San Siro. In estate un incontro in Inghilterra tra Ausilio e Fagregas aveva fatto pensato all'approdo dell'ex calciatore sulla panchina interista. Alla fine Cescè rimasto sulla sua panchina e su quella nerazzurra è arrivato Cristian Chivu. Il presidente del club lariano ha parlato del mercato e delle ambizioni della sua società.

Mirwan Suwarso ha escluso nuovi acquisti a gennaio: «Ne abbiamo discusso e posso dirvi che non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Tornqvist con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano urgenze», ha spiegato.

Nella classifica della Serie A la squadra di Fabregas è a 24 punti, tre in meno dell'Inter seconda insieme alla Roma e quattro punti in meno rispetto a Milan e Napoli prime in classifica. Un altro scontro diretto per i nerazzurri.

